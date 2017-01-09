У Гданську був знайдений мертвим син екс-президента Польщі Валенси

У своїй квартирі в Гданську був знайдений мертвим син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав.

Про це інформує Associated Press.

Як повідомляють представники міської поліції, тіло 43-річного чоловіка було виявлено одним з членів сім'ї.

У свою чергу, експерти попередньо виключили причетність будь-кого до смерті Валенси.

Пшемислав - третій з восьми дітей Леха Вленси. У екс-президента Польщі та його дружини Данути 8 дітей: 4 синів і 4 дочок.

Нагадаємо, 30 грудня раптово пішов з життя кінооператор Микола Мандрич.