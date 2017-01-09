У Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд дорогами місцевого значення

В Україні станом на 13:00 понеділка зберігаються обмеження руху для вантажного та великогабаритного транспорту в Одеській області, у Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення, залізничні вокзали і аеропорти працюють у звичайному режимі.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які зазнали обморожень у заторах, не зафіксовано.

У Вінницькій області з 12:0 понеділка, 9 січня, знято обмеження руху для вантажних, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський (ділянка від м. Вінниця до м. Могилів-Подільський).

В Івано-Франківській області о 12:00 знято обмеження руху вантажівок на автодорогах державного значення Мукачеве-Львів (кордон Івано-Франківської області), Татарів – Кам'янець Подільський (від сел. Татарів до с. Яблунів), Долина-Хуст (Вишківський перевал).

У Львівській області з 12:00 дозволено рух великовагового великогабаритного транспорту на автодорозі Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів (від м. Львів до кордону з Івано-Франківською областю).

В Одеській області з 8 січня залишається обмеження на рух усіх транспортних засобів на автошляхах загального користування (Одеса - Рені і Одеса - Кучургани). Також обмежено рух для вантажного автотранспорту на автодорогах: Кіровоград - Платонове, Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (кордон Одеської області), Одеса – Білгород-Дністровський - Монаші (від м. Одеса-Білгород-Дністровський).

У Хмельницькій області ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів.

У Миколаївській області ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення до 9 н. п.

За інформацією Міністерства інфраструктури України, залізничні вокзали і аеропорти працюють у звичайному режимі.

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у двох областях: Одеській – 4 н.п. (2 частково), Закарпатській - 8 н. п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 288 тис. од. техніки та 3 тис. 342 людини.

Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено зі снігових заметів 1 тис. 502 автомобілі, в яких було 3 тис. 952 людини.