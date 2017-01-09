У Канаді стався потужний землетрус

На півночі Канади стався потужний землетрус магнітудою 5,8 бала. Про це повідомляє Консульська служба України.
"На півночі Канади - землетрус магнітудою 5,8 бала. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
На півночі #Канада - #землетрус магнітудою 5,8 балів. Наслідки уточнюються. https://t.co/YsKHbO99tw pic.twitter.com/T6v9uBU0Rp
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 9, 2017
Як інформує reportca.net, за даними Геологічної служби США і служби землетрусів Канади, землетрус магнітудою 5,8 виник близько 89 км на південний схід від інуїтського поселення в Нунавуті.
Поштовхи виникли о 5:47 вечора, епіцентр землетрусу був розташований на водному шляху протоки Барроу.
Повідомлень про жертви або нещасні випадки наразі не надходили.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,3 стався в ніч з середи на четвер на північний схід від Токіо.