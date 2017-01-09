У Києві група військових вчинили масову бійку, - Міноборони

У Києві вночі в неділю, 8 січня, група військовослужбовців влаштувала масову бійку, повідомив керівник координаційного штабу при Міністерстві оборони України Олексій Ліпіріді.

"В одному з найближчих закладів почався конфлікт. Народ осіб 15 висипав на вулицю і пішла стінка на стінку... У них там було все - і кулаки, і ногами в обличчя, і пивний келих замість молотка та газові балончики", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Ліпіріді заявив, що конфлікт виник через те, що "група молодих людей років 25-27, добряче набравшись, вирішили висловити свою повагу дівчатам", що, відповідно, "не сподобалося іншим молодим людям років 20-22".

За його словами, зачинщиками бійки виявилися військовослужбовці. Поліцейські, які напередодні прибули на виклик поруч з місцем бійки, просили скасувати патруль, який був викликаний відразу після початку бійки. Однак коли поліцейські роз'їхалися, військовослужбовці повернулися. На другий раз приїхала на виклик поліція охорони та також попросила не викликати комендатуру.

У підсумку, як Ліпіріді наголосив, військовослужбовці відбулися покаранням тільки з боку своїх товаришів по службі після прибуття в казарми.