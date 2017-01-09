У Лондоні страйкують працівники метрополітену

Британська столиця намагається опанувати хаос, спричинений 48-годинним страйком працівників метрополітену у відповідь на провал перемовин між профспілками та керівництвом щодо умов оплати праці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

«Сьогодні пасажири в Лондоні стикнулися з безладом після того, як працівники лондонського метрополітену розпочали 24-годинний страйк через скорочення робочих місць та закриття білетних кас», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі в лондонському метро закриті 133 станції, ще повз 94 станції потяги проїжджають без зупинки.

Тисячі людей змушені добиратися до роботи пішки або довго чекати на таксі, яких катастрофічно не вистачає. На деяких станціях метро спостерігається надмірна тиснява, люди стоять в довжелезних чергах на автобуси.

Коментуючи ситуацію, мер Лондона Садік Хан зазначив, що вважає страйк недоречним, а найкращим рішенням суперечок він назвав перемовини.

«Я вважаю сьогоднішній страйк зовсім непотрібним. На мою думку, найкращим способом вирішення суперечок є дружні перемовини», - сказав він.

Як відомо, працівники станцій метро у Лондоні розпочали страйк о 18:00 у неділю після провалу переговорів двох профспілок - RMT і TSSA - та керівництва компанії London Underground (LU) щодо врегулювання трудового диспуту довкола закриття кас у метро.