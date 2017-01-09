У Львові … ангели спускаються на землю

Кожного року на Різдвяні свята, 7, 8 і 9 січня, львівський театр «Воскресіння» запрошує містян та гостей Львова на вогняне та лазерне шоу «Коли ангели спускаються на землю». В основі сюжету – історія народження Спасителя.

Дійство відбувається на площі Ринок – у внутрішньому дворику ратуші.

«Участь у виставі, на рівних із акторами, беруть альпіністи, котрі, власне, й опускаються в образі ангелів на землю, – розповідає керівник театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин. – Складно грати всім, бо дуже зимно. Але, як і кожного року о цій порі, граємо, щоби публіка отримала задоволення від незвичного дійства».

А публіка , серед якої чимало гостей із сходу і півдня України, і справді задоволена: «Дивилися б і дивилися!». А особливо глядачі наголошують на тому, що такого незвичного дійства ніде, окрім Львова, не побачиш, тому, кажуть, недаремно місто Лева називають культурною столицею України.

До слова: сьогодні, 9 січня, ангели спускатимуться на землю аж чотири рази – о 17.00, 18.00, 19.00 та 20.00. Отож феєричне шоу від майстрів Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» матимуть можливість переглянути усі охочі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів