У Німеччині готують засоби боротьби з можливими кібератаками РФ перед виборами

Влада Німеччини удосконалює засоби боротьби з можливими хакерськими атаками перед виборами в бундестаг.

Про це повідомляє DW.

"Ми дуже серйозно сприймаємо небезпеку кібератак", - заявив у понеділок, 9 січня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Він зазначив, що у Берліні вивчають доповідь американських спецслужб, згідно з якою президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився провести кампанію кібератак з метою вплинути на результати президентських виборів у США. Таким чином, уряд ФРН припускає можливість спроб Кремля вплинути на громадську думку якоїсь із сусідніх країн.

Раніше повідомлялося, що представники спецслужб США вважають, що Росія надала Wikileaks інформацію зі зламаної пошти Демократичної партії за допомогою третьої сторони.

У п'ятницю, 6 січня, американська розвідка оприлюднила доповідь про втручання Росії у президентські вибори в США.

Дональд Трамп після зустрічі з високопоставленими представниками спецслужб, які поінформували його про деталі кібератак Росії у виборчий процес, підкреслив, що це втручання "абсолютно не вплинуло на результат виборів".