У Сербії оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

У Сербії через снігопади і морози введено режим надзвичайної ситуації у дев'яти муніципалітетах, на всій території країни оголошено червоний рівень небезпеки, рятувальники евакуювали 120 осіб з заблокованих сніговими заметами населених пунктів.

Про це в ефірі телеканалу РТС1+1 повідомив заступник начальника Сектора з надзвичайних ситуацій МВС країни Бобан Стевановіч, передає "112-Україна".

"Фахівці Сектору надзвичайних ситуацій МВС країни евакуювали до цієї хвилини 120 чоловік і більше 70 автомобілів, в дев'яти муніципалітетах оголошено режим НС", - зазначив він.

На всій території Сербії зберігаються морози від мінус 8 до мінус 25 градусів Цельсія, на основних водних артеріях - Дунаї й Саві - зупинено судноплавство через кригу, яка починає сковувати також і більш дрібні річки й озера країни.

Найскладніша ситуація зберігається на півдні Сербії, де в гірських районах сніг заблокував дороги в ущелинах, близько 100 населених пунктів були відрізані від зовнішнього світу. Сьогодні вночі другий за рік снігопад накрив і столицю країни, на вулицях Белграда працюють 110 одиниць спецтехніки, рух утруднено.

Згідно з прогнозами метеорологів, 9 січня стане останнім днем, коли в Сербії збережуться морози, починаючи з 10-го числа температура почне поступово підвищуватися.