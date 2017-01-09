У США у зв'язку з "дизельним скандалом" був заарештований менеджер Volkswagen

У США у неділю, 8 січня, у зв'язку з "дизельним скандалом" був заарештований менеджер німецького автобудівного концерну Volkswagen, повідомляє агентство AFP з посиланням на газету New York Times.

За даними джерел видання, управлінець відігравав "ключову роль" у спробах приховати від влади маніпуляції з програмним забезпеченням, що регулює викиди дизельних двигунів.

Як відомо, наприкінці грудня Volkswagen погодився у США виплатити "значні компенсації" власникам близько 80 тисяч машин з трилітровим дизельним двигуном, які не відповідали екологічним стандартам. Суму виплат клієнтам компанії, утім, не назвали, проте вона не входить в угоду на мільярд доларів США, яку VW уклав з американським правосуддям раніше. Частина компенсацій буде сплачена після остаточного схвалення вердикту судом, проте окремі рішення не будуть ухвалені раніше 2018 року.

Компанія також домовилась із органами юстиції США, що викупить близько 20 тисяч автомобілів з трилітровим двигуном, що применшують показники викидів в атмосферу. Згідно з цим рішенням, інші машини мають переобладнати, а виробник також має сплатити 225 мільйонів доларів США до фонду захисту довкілля.