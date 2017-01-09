У Сумах стався вибух в багатоповерхівці, поліція підозрює господаря квартири

У Сумах в понеділок зранку стався вибух побутового газу в однокімнатній квартирі на першому поверсі, господар квартири в реанімації.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання, що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив. Перевіряються також й інші версії причини вибуху.

Подія сталася по проспекту Михайла Лушпи, 52. Внаслідок дій 26-річного молодика найбільших пошкоджень зазнала його квартира та сусідське житло - вибухом зруйновані міжкімнатні перегородки та стіна між квартирами, а також пошкоджені двері у двох інших квартирах першого поверху в цьому ж під‘їзді. Вибуховою хвилею вибиті шибки у вікнах під’їзду з 1 по 4 поверх.

Наразі молодий чоловік перебуває у реанімації, йому діагностовано "термічний опік полум'ям обличчя, верхніх та нижніх кінцівок 2-3 ступеню, площа опіку близько 20%, опіковий шок 2-3 ступеню".

До медиків звернулись ще двоє жителів цього ж будинку. Їм було надано всю необхідну допомогу без подальшої госпіталізації.

"За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (навмисне пошкодження чи знищення майна) та проводять подальші перевірки, – заявив начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута.