У Туреччині розігнали демонстрантів, які виступали проти посилення влади президента

Сьогодні турецька поліція, використала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати сотні людей, які зібралися на демонстрацію в Анкарі біля будівлі парламенту країни.

Демонстранти протестували проти планів внесення до Конституції змін, що посилять повноваження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє агентство Reuters.

Вийти на акцію протесту людей закликала головна опозиційна сила у країні - Республіканська народна партія (CHP), а також кілька неурядових організацій та адвокатських об'єднань. Утім, поліцейські змусили протестувальників відійти від брами до парламентського комплексу.

Парламент Туреччини має розпочати 9 січня обговорення планованих змін до конституції, прийняття яких призведе до запровадження у країні президентської системи. Очікують, що законопроект про це буде ухвалено, оскільки у парламенті депутати від правлячої Партії справедливості та розвитку мають більшість. Навесні конституційні зміни будуть винесені на референдум.

Нагадаємо, прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив, що його країні і Туреччині вдалося врегулювати питання про виведення турецького контингенту з іракської території з табору недалеко від міста Башик.