У Вінниці відкрили виставку дідухів

З нагоди Різдва Христового фойє Вінницької міськради прикрасили 19-ма дідухами, які сплели у різних районах області. Експозицію «На щастя, на добро!» розмістили довкола новорічної ялинки. У центрі поставили дідух, яких характерний для Вінницького району. Його виготовив місцевий етнолог Олександр Котловий. Щоб додати автентичності, експозицію прикрасили домотканими веретками, гарбузами, дерев’яними ложками та глиняним посудом.

«Дідух вносили до оселі на Святвечір, ставили на покутті, поруч залишалися ложки і миски, казали, що для предків, які можуть прийти на Святвечір. Адже дідух – це «дідів дух», – пояснює директор департаменту культури Вінницької міськради Максим Філанчук. – Це символ врожаю, благополуччя, багатства, безсмертя предків, оберега роду, тому на свята він постійно мусив бути в хаті, в нашому випадку – у міській раді. За старовинною традицією, після свята його спалюють, проганяючи зиму і закликаючи весну. Ми таку красу спалювати не будемо, збережемо. А наступного року, якщо вдасться, то презентуємо вінничанам до свят виставку солом’яних «павуків» та «їжаків», які також є обрядовими символами».

Презентовані дідухи майстри народного мистецтва сплели ще торік після жнив. З нагоди Дня Незалежності України подарували їх Вінниці. Півроку місцеві етнологи зберігали подільські обереги, щоб у переддень Різдва Христового вінничани могли на власні очі побачити головну українську різдвяну прикрасу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора