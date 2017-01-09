У Єгипті внаслідок атаки терористів загинули 8 поліцейських

У Єгипті внаслідок терористичної атаки на контрольно-пропускному пункті на півночі Синайського півострова загинули щонайменше вісім поліцейських.

Про це повідомляє Al Jazeera.

У поліції повідомили, що у понеділок, 9 січня, у місті Ель-Аріш терорист-смертник протаранив вантажівкою, яка була начинена вибухівкою, блокпост. Окрім того, озброєні чоловіки відкрили вогонь по охороні на блок-пості.

"У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що напад було скоєно групою з близько 20 чоловіків, які використовували гранатомети та бомби", - повідомляє Reuters.

За інформацією глави МВС Єгипту, силами безпеки було вбито п'ятеро нападників, трьох поранено.

На даний момент ніхто не взяв відповідальності за терористичний напад.