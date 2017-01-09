Українські прикордонники затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол

Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Громадянин Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі, був затриманий під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Тель-Авів.
58-річного чоловіка виявили у базі даних Інтерполу. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.
Прикордонники одразу затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.
Ще одного іноземця затримали в аеропорту Бориспіль. Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва в Лондон прикордонники встановили, що стосовно громадянина Білорусі відбулося спрацьовування бази Інтерполу. Чоловік перебував у міжнародному розшуці за пограбування.