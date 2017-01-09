Українські прикордонники затримали двох злочинців, яких розшукував Інтерпол

Українські прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Громадянин Ізраїлю, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Польщі, був затриманий під час здійснення прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Тель-Авів.

58-річного чоловіка виявили у базі даних Інтерполу. З'ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство.

Прикордонники одразу затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.

Ще одного іноземця затримали в аеропорту Бориспіль. Здійснюючи оформлення пасажирів на рейс з Києва в Лондон прикордонники встановили, що стосовно громадянина Білорусі відбулося спрацьовування бази Інтерполу. Чоловік перебував у міжнародному розшуці за пограбування.