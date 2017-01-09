Уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки, – Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки та інших порушень прав працівників у зв’язку із збільшенням мінімальної зарплати. Про це він сказав у інтерв’ю “Радіо свобода”.

“В бюджетній сфері — медицина, охорона здоров’я, соціальна сфера, культура — уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і на неповні ставки. Ми взяли це безпосередньо під свій контроль.

Зокрема, була створена на сьогоднішній день за дорученням прем’єр-міністра України комісія, яку очолив я як віце-прем’єр-міністр України, куди увійшли всі профільні міністри, куди увійшли представники Державної інспекції з питань праці, Державної фіскальної служби. Ми будемо щотижнево моніторити ситуацію в областях, особливо в перші три місяці, і будемо відстежувати буквально по кожній області ситуацію, що складається в навчальних закладах, в системі охорони здоров’я, щоб не допустити порушення прав працівників”, — сказав П.Розенко.

Нагадаємо, з першого січня мінімальна зарплата становить 3,2 тис. грн.