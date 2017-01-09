В Одеській області прикордонник замерз на смерть під час сніжної бурі

В Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону загинув від переохолодження на ділянці дороги Кілія-Шевченкове, повідомив голова Кілійської районної ради Павло Бойченко.

"Від переохолодження загинув молодий чоловік, мешканець Кілії, службовець Ізмаїльського прикордонного загону 1995 року народження. Зв'язок з ним було втрачено ще 7 числа, коли чоловік вирішив пішки дістатися з Кілії в бік Шевченкового до родичів", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, тіло 21-річного прикордонника виявили в районі колишнього цегельного заводу в 1,5 км від Шевченкового.

Обставини трагедії встановлюються.