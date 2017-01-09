В ООН не змінювали статус Балтійських країн, - ЗМІ

Новина про те, що ООН офіційно визнала Латвію, Литву та Естонію Північною Європою, виключивши зі списку країн субрегіону Східної Європи виявилися неправдивою, повідомляє Європейська правда.

Першоджерелом для таких повідомлень стало повідомлення у Twitter з підтвердженого акаунту латвійського євродепутата Артіса Пабрікса, колишнього глави МЗС та Міноборони.

"ООН офіційно змінює статус країн Балтії зі східної Європи на північну Європу. Це те, до чого ми справді належимо", - написав він, посилаючись на сторінку статистичного підрозділу ООН.

Видання зазначає, що насправді жодних змін не відбулося. В статистиці ООН три країни Балтії від початку своєї незалежності зазначені як держави північної Європи. Зокрема, це підтверджує вебархів, на якому збережено дані від 2001 року – Балтія так само зазначена в групі "північна Європа".

Примітно, що це спростування наведене в одному з перших коментарів до повідомлення Пабрікса.

Також відомо, що ООН не ухвалювала жодних рішень щодо зміни регіональної належності країн Балтії – у регіональних групах Литва, Латвія та Естонія і надалі входять до Східної Європи, зокрема, беруть участь у виборах в РБ ООН за східноєвропейською квотою.