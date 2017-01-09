Внаслідок теракту в Єгипті загинули 5 поліцейських

Внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, загинули п'ятеро поліцейських, ще 10 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.

Про це повідомляє Reuters.

«Щонайменше 5 поліцейських загинули, ще 10 людей, в тому числі троэ цивільних, зазнали поранень унаслідок нападу на пропускний пункт в місті Ель-Аріш, що на півночі Синаю, в понеділок», - йдеться у повідомленні.

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

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