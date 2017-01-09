Вільною людина може стати тільки через свободу інших людей
Сімона де Бовуар, французька письменниця, філософ, ідеолог феміністичного руху

За добу в Україні в ДТП загинули 8 людей, ще 45 травмовані

9 січня, 2017 - 15:54
Фото з архіву "Дня"

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян

Про це повідомляє Національна поліція України.

Критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Складною продовжує лишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини.

Рух автотранспорту та рух вантажних автомобілів обмежено у Одеській області.

На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...