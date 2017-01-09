Закарпатці та гості краю веселилися на «Перечинських колядках»

У суботу, 8 січня, у місті Перечин на Закарпатті відбувся традиційний різдвяний фестиваль «Перечинські колядки». Попри майже 20 градусний мороз на святкове дійство з’їхалися мистецькі колективи з різних регіонів краю та міст-побратимів – Глогув-Малопольський і Лежайського повіту (Польща), Світаві (Чехія), Нодь-ечед (Угорщина), Собранців та Гуменного (Словаччина). Не змогли дістатися лише колядувальники з Рахова та Волівця, яких підвів «заморожений» транспорт…

Та попри незвичний холод, різдвяний фестиваль, який уже став традиційним для цього лемківського містечка, вдався на славу. Першими у виконанні колядок змагалися наймолодші учасники фесту – фольклорні колядницькі гурти «Родина» з Тур’я-Реметівської дитячої музичної школи, «Віночок» з Перечинської гімназії, бетлегеми з Тур’я- Бистрянської школи. За ними свої різдвяні традиції демонстрували вокальний ансамбль «Арніка» з Тарнівців Ужгородського району, фолькколективи «Цімборки» Перечинського РБК та «Лемківчанка» Зарічівського СБК, вокальні гурти Перечинської дитячої музичної школи та ромської громади Перечина. Численні фольклорні колективи міст-побратимів з Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини упродовж кількох годин виконували традиційні різдвяні колядки та віншували українцям мир і свободу.

Не обійшлося свято і без звичних веселощів, розваг, конкурсів для дорослих та дітей, дегустації закарпатських вин та страв. Своєрідною родзинкою фесту стали «гладіаторські» бої – битва міхами соломи на колоді. Увагу гостей привертали і фотозона та артзона «Перечиснькі ковалі» та конкурс на кращого півня – символ 2017-го року.

«Проведення цього феєричного святкового дійства стало можливим завдяки об’єднанню зусиль міської і районної влади та меценатів, - каже міський голова Перечина Іван Погоріляк. – Активно допомагали нам підприємства «Індустрія деревообробки», лісохімкомбінат та інші. Держлісгосп спорудив будиночок для вертепу та розважальні атракціони. Усі, до кого ми звернулися за допомогою по організації свята, долучилися до цієї роботи, адже ми робимо надзвичайно важливу справу – збереження культурних традицій наших предків та їхній розвиток. Ви чули сьогоднішні колядки – у них, як і наші прадіди, ми славимо народження Божого сина, зичимо усім людям здоров’я і достатку, а також миру і процвітання нашій Україні, заступництва Божої матері доблесним захисникам Вітчизни, які своїм ратним подвигом зупинили ворога на східних рубежах України та забезпечили нам можливість веселитися і радісно зустріти Різдво. Ви чули виступи наших гостей з міст-побратимів, які щиро бажали нам відстояти свою незалежність та й уберегти їх від потенційного агресора».

А на завершення фестивалю усі його учасники та гості спільно виконали колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю» та повеселилися під виступ мукачівського гурту «Чаламада».

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужгород