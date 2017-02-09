Бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат серед українських військових немає, - штаб

У четвер, 9 лютого, проросійські терористи 39 разів обстріляли позиції ЗСУ, повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке і Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Зайцеве, Авдіївку, Опитне і Піски. По українських позиціях в районі Авдіївки і Опитного вели вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Новоолександрівку і Новозванівку. БТР терористів вів вогонь по Водяному.

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Водяне, а Широкіне, Мар'їнку і Водяне обстрілювали зі стрілецької зброї. Широкіне обстрілювала БМП противника.

Загалом зафіксовано 39 обстрілів, втрат серед українських військових немає.