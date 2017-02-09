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Чехія збільшила квоту на робочі місця для українців

9 лютого, 2017 - 09:39
Фото Олега Герасименка

Уряд Чехії ухвалив рішення удвічі збільшити кількість українців, які можуть бути запрошені на роботу чеськими підприємствами.

Як пише Радіо Свобода, міністр закордонних справ Чехії Лубомир Заоралек зазначив, що квота зросте з нинішніх 3,8 тис. чоловік ще приблизно на таку ж кількість.

Також буде збільшено і кількість працівників у генеральному консульстві Чехії у Львові і в Міністерстві внутрішніх справ Чехії, які займаються оформленням працевлаштування українців.

Таким чином, чеська урядова програма з працевлаштування українців, яка була прийнята ще восени минулого року, набула реальних обрисів.

Відзначається, що успіхи економіки останніх років дозволили чехам значно розширити свою економічну міць, а це означає і зростання потреби у новій робочій силі. З підвищенням рівня життя в Чехії також дуже відчутним став брак працівників середньої і нижчої ланки.

Не зайнятими на чеському ринку праці є 130 тис. робочих місць, більше всього потрібні електрозварники, кухарі, електромонтери, кранівники, різноробочі.

Нагадаємо, що чеські працедавці вимагали спростити в'їзд для українців.

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