До Дніпра із зони АТО евакуювали 3 поранених українських військових

Трьох бійців, які отримали поранення у зоні проведення АТО, доставили до м.Дніпро у ніч із 8 на 9 лютого.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, пише УНН.

"Сьогодні до Дніпра евакуйовано військовим вертольотом одного пораненого Захисника, залізничним транспортом - двох поранених, декількох хворих і травмованих. Всі Сонечки в свідомості, стан стабільний", - повідомляється у дописі.

За словами Губи, уже вдалося розшукати рідних важкопоранених бійців, яких доправили до Дніпра днем раніше.

Нагадаємо, що за добу бойовики 82 рази обстріляли позиції ЗСУ.