Греція сприятиме встановленню миру в Україні, - Ципрас

Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні та готова всіляко цьому сприяти.

Про це заявив грецький прем'єр Алексіс Ципрас на зустрічі з українським президентом Петром Порошенко, передає прес-служба голови української держави.

"Ципрас підкреслив, що його країна стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавленість у розвитку і поглибленню українсько-грецьких відносин", - йдеться у повідомленні.

Порошенко заявив, що між двома країнами існує тісне економічне, соціальне, культурне співробітництво.