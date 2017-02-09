Нащо говорити там, де треба діяти
Богдан Хмельницький, український військовий та політичний діяч, гетьман Війська Запорозького

Греція сприятиме встановленню миру в Україні, - Ципрас

9 лютого, 2017 - 13:16
Фото АПУ

Греція стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні та готова всіляко цьому сприяти.

Про це заявив грецький прем'єр Алексіс Ципрас на зустрічі з українським президентом Петром Порошенко, передає  прес-служба голови української держави.

"Ципрас підкреслив, що його країна стоїть на позиціях підтримки миру і стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавленість у розвитку і поглибленню українсько-грецьких відносин", - йдеться у повідомленні.

Порошенко заявив, що між двома країнами існує тісне економічне, соціальне, культурне співробітництво.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...