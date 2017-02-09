"ІД" взяла відповідальність за запуск ракет у бік ізраїльського міста

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за пуск ракет у бік ізраїльського міста Ейлат, повідомляє "112-Україна" з посиланням на Jerusalem Post.

Згідно з повідомленням, Синайська філія "Ісламської держави" заявила, що запустила шість ракет по місту, з яких чотири досягли території Ізраїлю.

При цьому наголошується, що зараз у місті ситуація стабілізувалася, місто працює в штатному режимі. Даних про жертви і потерпілих унаслідок обстрілу не надходило.

Нагадаємо, що в Анкарі поліція затримала 60 імовірних членів "ІД".