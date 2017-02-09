Клімкін пообіцяв підтримку Зозулі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українському футболісту Роману Зозулі, якого іспанські ультрас звинуватили в нацизмі, відомство буде надавати політичну і емоційну підтримку.

Крім того, за словами Клімкіна, українське МЗС намагатиметься не допускати подібних провокацій, повідомляє УНІАН.

"Ми намагаємось з самого початку йому допомагати. І ми прекрасно знаємо, що те, що було там зорганізовано, це дуже свідома провокація, коли декількох ультрас лівого спрямування використали, абсолютно цинічно використали", - зазначив український міністр.

На його переконання, загалом футбольна громадськість Іспанії має абсолютно іншу думку.

Клімкін також додав, що посольство та МЗС підтримують контакт з іспанськими політиками, з якими "у нас дійсно, дуже добрі відносини і розуміння".

Напередодні посол України в Іспанії Анатолій Щерба обговорив з президентом іспанської футбольної ліги Хав'єром Тебасом ситуацію навколо зірваного переходу нападника Романа Зозулі до Райо Вальєкано.

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба пообіцяв, що посольство України в королівстві Іспанія буде надавати підтримку українському нападнику, назвавши акції фанатів Райо Вальєкано частиною гібридної війни.

Нагадаємо, що український форвард Зозуля залишається у "Бетісі", через звинувачення з боку фанатів іншого мадридського клубу у нацизмі.