Комісія Україна-НАТО провела засідання через загострення в Авдіївці

У зв'язку з недавнім загостренням в Авдіївці у Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників в Альянсі.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань євроінтеграції та євроатлантичної співпраці Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора у зв'язку з недавнім загостренням у Авдіївці відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників у Альянсі. Усі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. У країн-членів НАТО нема сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі", - написала вона.

За її словами, союзники підтвердили, що скасування санкцій проти Росії неможливе, тому що не виконуються Мінські домовленості, які єдиним шляхом вирішення конфлікту.

"Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, хитання з цього приводу не буде. В НАТО також відзначили видимі результати реформ в Україні", - зазначила віце-прем’єр.

Нагадаємо, що Порошенко вручив військовим нагороди за Авдіївку.