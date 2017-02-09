Кореспондент "Дня": Львівська міськрада фінансово підтримає "Пласт"

Сьогодні на сесії ЛМР депутати проголосували ухвалу про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України» на 2017 рік, відтак створили додаткові можливості для розвитку львівського осередку «Пласту», число членів якого становить близько 1700 осіб із доброю динамікою зростання.

Зокрема, згідно з Програмою, пластуни одержуватимуть додаткові кошти на проведення традиційних заходів (450 000 грн.), придбання спортивно-туристичного інвентарю (302 900 грн.) та вмеблювання пластових домівок (550 000 грн.), що сприятиме ефективнішому здійсненню заходів, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді на основі пластової методики виховання у взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок видатків міського бюджету, коштів бюджету розвитку міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Розробка Програми, зазначають у Львівській міській раді, зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у Львові у 1912–1939 роках, їх успішною виховною діяльністю впродовж 105 років, інтересом до ідейних засад діяльності «Пласту» молодого покоління та батьківської громадськості.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.