Кореспондент "Дня": На Херсонщині буде створений Національний парк "Кам’янська Січ"

Національний природний парк «Кам’янська Січ» буде створений на території Качкарівської, Милівської, Новокаїрської, Червономаяцької та Новорайської сільських рад Бериславського району Херсонської області. Про це йдеться розпорядженні голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва від 6 лютого цього року. НПП «Кам’янська Січ» займатиме орієнтовну площу в 12,5 тисяч га, з яких 4,3 тисячі га з надаються у постійне користування Парку.

Цим же розпорядженням голова ОДА затверджує план заходів та склад робочої групи, яка буде відповідальної за розробку проекту Парку. У документі зазначено, що до вересня 2017 року Департамент екології та природних ресурсів ОДА має погодити створення Парку з землевласниками/землекористувачами земельних ділянок, зацікавленими органами державної влади і подати матеріали проекту створення Парку до Міністерства екології та природних ресурсів України для підготовки відповідного проекту Указу Президента України.

До робочої групи з розробки проекту НПП увійдуть фахівці з Департаменту екології і природних ресурсів ОДА, співробітники держгеокадастру, управління водних ресурсів, науковці херсонських вузів та інші.

Довідка. Національний природний парк «Кам’янська січ» розташований на землях, де у ХVIII столітті знаходилася Кам’янська Січ. На цій території зберігаються залишки орієнтовно 150 курганів, древніх поселень, маєтків, старовинних монастирів. Флора цього унікального об’єкта природно-заповідного фонду налічуватиме 582 види рослин, які у природі вже не існують, але збереглися у спеціально створених умовах. Серед них – 52 раритетні види.

На території колишньої Січі досі збережений могильний хрест, де похований кошовий отаман, один із засновників Олешківської Січі Кость Гордієнко.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон