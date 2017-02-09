Кореспондент "Дня": Система відеоспостереження на кордоні з Кримом коштуватиме 3,8 мільйона гривень

Управління Служби безпеки України в АРК Крим, що нині дислокується у Херсоні, розробило обласну програму територіальної оборони на 2017 рік. Документ опублікований на сайті Херсонської обласної ради і буде розглянутий на черговій сесії.

У заходах програми прописаний лише 1 пункт, а саме – побудова системи охоронного відеоспостереження за адміністративним кордоном Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим з придбанням технічного обладнання. Для побудови такої системи СБУ просить виділити з обласного бюджету 3 мільйони 828 тисяч гривень. 2,8 мільйона з цих коштів мають піти на закупку обладнання (камери, комп’ютери, акумулятори, антени тощо). Ще 495 тисяч гривень коштує монтаж усієї системи. Ще 450 тисяч гривень просять виділити на забезпечення транспортних послуг провайдера.

Встановлення системи відеоспостереження, як сказано в програмі, має підвищити рівень контролю за ситуацією на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, що у свою чергу сприятиме своєчасному виявленню та усуненню передумов для виникнення загроз національній безпеці, обороноздатності та територіальній цілісності України.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон