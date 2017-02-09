Кореспондент "Дня": У Львові назвали фірми, які подали пропозиції щодо будівництва заводу з утилізації ТПВ

10 грудня 2016 року Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів на трьох земельних ділянках, які розташовані в Яворівському, Дрогобицькому і Миколаївському районах. Термін прийняття заявок був чинним до 7 лютого. Про це сьогодні на брифінгу нагадав голова ЛОДА Олег Синютка.

Зацікавилися конкурсом двадцять компаній, але документацію на тендер подали п’ять (з шістьма пропозиціями). І ось чому. «На превеликий жаль, ми змушені були після доручення прем’єр-міністра зняти з розгляду ділянку у Яворівському районі, яку, зважаючи на звернення міського голови Львова, відповідним розпорядженням голови ЛОДА передано Львівському комунальному підприємству «Збиранка», – зазначив Олег Синютка.

Отже, на ділянку у Дрогобицькому районі пропозиції подали інвестиційно-екологічна компанія "ІЕК" і ПП "Гігаджоуль", а на ділянку у Миколаївському районі претендують ТОВ "Глассворк технолоджі" (Чехія), ТОВ "Вейст Менеджмент Системс" (Польща), ПП "Гігаджоуль" та ТОВ "Інтернешинл трейдинг».

Станом на нині у ЛОДА приступили до другого етапу розгляду пропозицій.

До 15 лютого комісія, яка затверджена розпорядженням голови ЛОДА (під головуванням Ірини Гримак), публічно, за участю преси, відкриє конверти із тендерними пропозиціями. Відповідно компаніям, які зголосилися до тендеру, буде запропоновано, можливо, уточнити пропозиції, а можливо, подати проектну документацію включно з техніко-економічним обґрунтуванням.

«Сподіваємося, що станом на травень матимемо розуміння того, яка із компаній, за якою технологією і на якій земельній ділянці будуватиме комплекс для утилізації твердих побутових відходів», – підсумував Олег Синютка.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.