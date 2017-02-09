Кореспондент "Дня": у Львові відкрилася виставка "Діалог"

Виставкою "Діалог" відкрився новий музейно-культурний комплекс "Львіварня" у Львова. У експозиції представлені твори двох визначних київських митців - Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля. Сам ж мистецький комплекс розміщений на території "Львівської пивоварні". Він є платформою для сучасного арт-центру. Впродовж року тут відбуватимуться виставки, концерти та інші культурні події.

На даній виставці дібрані роботи Матвія Вайсберга представляють ретроспективний ряд, що дозволяє прослідкувати за розвитком авторської манери та пошуками майстра протягом двох десятиліть. Представлені твори з різних серій, зокрема - "Сім днів", "Бестіарій", "Штудії та алюзії".

Найбільш знакова для творчості майстра серія "Сім днів", що була написана за 9 місяців 1999 року. В основу серії лягли ілюстрації "Сараєвської Агади" - ілюмінованого сефардського рукопису XIV століття. Ці ілюстрації були побачені художником у книзі, придбаній ще 1995 року в Німеччині.

"Доволі довго я не знав, що робити з цим враженням, поки, через майже п’ять років після різних більш чи менш вдалих спроб не створив спочатку графічну серію з 49 аркушів, а потім і сім великих робіт з загальною назвою "Сім днів". Поштовхом до цього послужив і мій внутрішній стан та наближення 2000 року. Ось ця всезагальна паніка, що буде з людством після міленіума та пошуки себе в цьому всьому вилились у дану серію" - розповів художник.

Зовсім інший світоглядний підхід демонструють роботи Юрія Пікуля з серії "Лісополоса. 92 кілометри". Він по-особливому трактує пейзаж, як вакуум навколишнього світу. Вертикальні та діагональні фігури на його полотнах захоплюють та нівелюють вже звичну естетику пейзажу. У полотнах цієї ж серії автор також свідомо виводить глядача із зони комфорту, даючи йому новий рівень сприйняття.

Триватиме виставка до 31 березня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора