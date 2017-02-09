Кореспондент "Дня": Жителя Сумщини засудили за участь у терористичній організації заочно

Уродженця села Рясне, що на Кранопільщині, Віталія Ємельянова засудили до 14 років позбавлення волі, однак заочно. Таке рішення виніс Охтирський міськрайонний суд. Його звинувачують за кількома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної організації, замах на вчинення терористичного акту.

Історія бере початок з 6 травня 2014 року. Тоді, як зазначили у прокуратурі Сумської області, Віталій Ємельянов від’їжджає до Донецька і вступає до одного із підрозділів терористичної організації «ДНР» – підрозділу «Бесса». Згодом, бере участь в іншому формуванні – «Донецька народна республіка» у складі батальйону «Русь». Як встановило слідство, Віталій Ємельянов у змові з іншими учасниками терористичних угрупувань влаштовували спецоперації, бойові виходи, знищували військовослужбовців. Крім того, він особисто охороняв одного із керівників ТО «Донецька народна республіка» Д.В. Пушиліна під час боїв за Донецьке летовище та Іловайськ. Про це слідчим стало відомо з телефонних розмов та соцмереж.

«Згодом, виконуючи завдання російських спецслужб, він повернувся на Сумщину, де намагався відшукати однодумців та створити у регіоні диверсійно-терористичну групу для виконання терористичних актів. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, намагаючись уникнути відповідальності, невдовзі зловмисник знову виїхав до так званої «ДНР», де перебуває на даний час», – повідомила прес-секретар СБУ у Сумській області Олеся Рапута.

Оксана Цибуля, Суми