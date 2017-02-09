Київрада відвела земельну ділянку для Музею Революції Гідності

У четвер, 9 лютого, Київська міська рада на засіданні підтримала надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з супровідними документами до рішення, орієнтовна площа майбутнього меморіально-музейного комплексу складе близько 1,23 га.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив про плани створити музей-меморіал Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

"Виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду по збору коштів для будівництва Музею-Меморіалу Героїв Небесної Сотні", - сказав він.

Пізніше на Банковій розповіли подробиці роботи музею-меморіалу Революції Гідності.