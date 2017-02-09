Литва спростила працевлаштування для деяких сфер, чекає фахівців з України

У зв'язку з тим, що уряд Литви вирішив полегшити працевлаштування деяких фахівців з третіх країн, прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс висловив сподівання на прибуття більшої кількості українських спеціалістів.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Якщо дивитися на статистику останніх років, то люди тих професій, про які ми говоримо, приїжджають з України. Я вважаю, що ми бачимо той же процес у сусідній Польщі. Там ситуація більш ліберальна. За нашими даними, так кілька десятків тисяч українців, які успішно інтегрувалися в трудовий ринок, створюють додаткову вартість і дозволяють бізнесу розвиватися", - заявив прем'єр.

За його словами, уряд, полегшуючи працевлаштування іноземних фахівців, створив достатні запобіжники для того, щоб не постраждало зростання зарплат місцевих жителів.

У середу литовський уряд схвалив список професій для полегшеного порядку працевлаштування фахівців деяких сфер з-за кордону. Серед цих професій є програмісти, фахівці у сфері інформаційних технологій, інженери різних сфер, техніки. Ці положення будуть діяти стосовно приїжджих не з країн Євросоюзу.