Міністр юстиції Румунії подав у відставку після масових протестів

Міністр юстиції Румунії Флорін Іордаче подав у відставку після масових протестів у країні через скандальну постанову з можливістю для корупціонерів уникнути відповідальності.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Digi 24.

"Я вирішив піти у відставку з посади міністра юстиції. Всім дякую", - сказав він.

Крім того, Іордаче заявив, що всі ініціативи, які просувало міністерство під його керівництвом, були "законні і конституційні".

Напередодні парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду Соріна Гриндяну.

Президент Румунії Клаус Йоханніс дорікнув уряду за те, що він робить "занадто мало" для вирішення кризи, яка почалася у країні після ухвалення скандальної постанови про амністію корупціонерів. Однак при цьому він виключив дострокові вибори у країні.

Нагадаємо, у Румунії проходять багатотисячні мітинги.