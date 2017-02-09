На територію окупованого Криму почали мовлення 2 українські радіостанції

Дві українські радіостанції почали мовлення на територію окупованого Росією Криму.

Про це повідомив член Нацради з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

"Чонгарська вежа вже діє - слухайте українську та кримськотатарську в Криму. Вже зараз можете слухати в Криму Українське Радіо на 100,7 та Meydan Radiosı на 101,4 та 90,8", - написав Костинський.

Член Нацради також анонсував початок мовлення станцій "Радіо Крим Реалії" та "Херсон FM" та додав зроблений біля Симферополю відеозапис із салону автомобіля з ефіром української станції.