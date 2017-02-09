НАТО продовжуватиме політичну й практичну підтримку України, – Геттемюллер

НАТО буде продовжувати політичну й практичну підтримку України. Про це сказала в.о. генсека НАТО Роуз Геттемюллер, повідомляє прес-служба КМУ.

"Я вітаю ваші зусилля. Я також заохочую Україну просувати свої реформи. НАТО буде продовжувати політичну і практичну підтримку України через пакет комплексної допомоги, трастові фонди", - зазначила Геттемюллер.

За її слів, НАТО підтримує програму регіональної повітряної безпеки, щоб Україна могла управляти випадками порушення повітряної безпеки, зазначила вона.

Геттемюллер також розповіла, що здійснюються програми медичної реабілітації для українських військових, відбулися тренування більше 800 військових, надаються поради антикорупційним органам. НАТО допоміг розбудувати центр для моніторингу і розслідування порушень кібербезпеки та допомагає реформувати інституції безпеки і оборони України.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.