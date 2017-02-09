Офіс зв’язку НАТО в Кишиневі відкриється у квітні

Відкриття офісу зв'язку Північноатлантичного альянсу в Кишиневі планується на квітень 2017 року.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на прес-службу уряду Молдови.

Заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції Ліліан Даріе розповів прем'єр-міністру Павлу Філіпу, що зараз йде процес акредитації офісу.

Крім того, у штаб-квартирі НАТО визначили керівника офісу зв'язку в Молдові. За словами Даріе, ним стане уродженка Литви Христина Балейшите, яка раніше обіймала посаду заступника голови офісу зв'язку НАТО в Грузії. Інші співробітники будуть цивільними, оскільки це дипломатична місія і військові не передбачені.

Найближчим часом визначать приміщення для бюро, а в першій половині другого кварталу очікується відкриття місії.

Угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО в Кишиневі було підписано 29 листопада 2016 року в Брюсселі прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом і генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.