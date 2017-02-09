Палата громад Британії прийняла акт про початок Brexit

Палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, що схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу

Про це повідомляє ВВС.

Законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 494 депутати, проти виступили 122. В ході дебатів, що передували фінальному голосуванню, депутати обговорювали кілька поправок, серед яких - дозвіл громадянам Євросоюзу залишатися на території Сполученого Королівства після завершення процесу Brexit.

У результаті жодна з поправок не була прийнята. Тепер прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала право офіційно розпочати процес виходу країни з ЄС.

Законопроект має схвалити ще верхня палата парламенту, в якій у партії Мей немає більшості, проте очікується, що він там пройде без затримок.

Очікується, що законопроект буде остаточно схвалений обома палатами британського парламенту до саміту ЄС, запланованого на початок березня.

Перемога уряду знаменує собою значний крок на шляху до складних переговорів з ЄС, які триватимуть до двох років, з таких питань, як торгівля, імміграція і безпека.

"Ми бачили історичне голосування сьогодні. Ми маємо чисельну більшість для того, щоб обговорити наш вихід з ЄС і встановити сильні, нові партнерські відносини з його державами-членами", - сказав міністр з питань Brexit Девід Девіс.