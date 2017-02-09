Правозахисник Сенченко назвав спосіб змусити Росію заплатити по справі "боргу Януковича"

Лондонський арбітраж, швидше за все, прийме рішення не на користь України за позовом Росії про повернення $3 мільярдів кредиту, отриманих під час президентства Віктора Януковича. Але є альтернативний варіант.

Таку думку в ефірі "Обозреватель. LIVE" висловив український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко. За його словами, у Високому суді Лондона закінчилися слухання у справі щодо "боргу Януковича"; на цьому етапі суд повинен визначитися, за якою процедурою відбуватиметься подальший розгляд спору.

"Кілька тижнів тому лондонський суд закінчив розгляд, в результаті якого суддя прийме рішення про подальшу процедуру розгляду. Можливо, вона буде скорочена, і це не тільки питання часу. Це і питання обмеженості аргументів, які може привести наша країна. Якщо процедура буде укороченою, то всі наступні дебати будуть стосуватися тільки фінансових взаємовідносин і абсолютно не сприйматимуться будь-які аргументи, пов'язані з війною і зі збитками нашій економіці. Якщо суддя прийме рішення про повну процедуру розгляду, тоді українська сторона, держава Україна зможе надати додаткові аргументи, які б підтверджували російську агресію і які б підтверджували шкоду, завдану нашій країні", - зазначив він.

Як підкреслив Сенченко, якщо Україна і програє в лондонському суді, Росії їй платити не доведеться. "На превеликий мій жаль, швидше за все, рішення буде прийнято про скороченою процедурою розгляду. А це означає практично вірний програш держави Україна в лондонському суді. Битися потрібно до останнього, щоб цього не сталося. Але якщо це станеться, тоді почнуть працювати рішення, яких ми домоглися в судах як правозахисна організація "Сила права" в інтересах постраждалих українських громадян", - заявив політик.

На запитання, яку суму можна буде стягнути з РФ на користь постраждалих від агресії Кремля українців, Сенченко зазначив, що не менше $100 мільярдів.

Нагадаємо, українська сторона доводила в суді, що кредит взяли під тиском Росії, домагаючись від України відмови від договору асоціації з Євросоюзом, до того ж, уряд Януковича, погодившись на цей кредит, порушило закон про бюджет, в якому був встановлений ліміт запозичень на рік.