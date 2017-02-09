Премʼєр Британії вважає помилкою антиміграційний указ Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає помилковим о указ нового президента США Дональда Трампа про заборону в'їзду громадянам семи мусульманських країн.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми думаємо, що це помилка, що загрожує розколом, це не та політика, яку Сполучене Королівство вважає прийнятним", – сказала Мей під час прес-конференції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заборонив в'їзд у Штати громадянам семи країн – Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Такий указ нового президента США вже викликав хвилю обурення і критики у світі та в США.