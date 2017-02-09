Верховна Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування. За відповідне рішення проголосувало 253 народних депутати, передає УНН.

Закон передбачає, що служба в органах місцевого самоврядування - це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом, визначає права та обов’язки держслужбовця.

Крім цього передбачається, що набір на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється на підставі конкурсу. До складу конкурсної комісії може бути включено від 3 до 5 осіб.

Службовець місцевого самоврядування призначається на посаду безстроково, крім випадків, визначених законом.

Строк перебування на посаді службовця місцевого самоврядування встановлюється у разі:

1) заміщення посади на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада;

2) зайняття посади службовця місцевого самоврядування, направленого у вищий навчальний заклад для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування.

3) Сільська, селищна, міська, районна у місті рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради може встановити чотирирічний строк перебування на посаді керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.