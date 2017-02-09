РФ щодня надає бойовикам системи залпового вогню, - Турчинов

Росія щодня перекидає терористам на окуповані території нову військову техніку.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі з Міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, повідомляє прес-центр відомства.

Вони обговорили збільшення кількості провокацій з боку бойовиків, яке обумовило ескалацію конфлікту на Донбасі за останні кілька тижнів.

Зокрема, Турчинов розповів про нарощення російського військового потенціалу в зоні АТО, в також провокації окупантів, зокрема, проти мирного населення.

"Кожного дня на територію Донбасу завозять з Росії нову техніку та зброю: САУ, реактивні системи залпового вогню, гаубиці тощо", - наголосив секретар РНБО.

У свою чергу Лінкявічюс запевнив Турчинова у тому, що Литва залишається вірним другом України.

"Ми цінуємо зусилля вашої країни щодо захисту свого європейського вибору, і готові і надалі всіляко допомагати вам на шляху до Європи", - наголосив він.

Міністр також висловив припущення, що Україна має всі шанси найближчим часом отримати безвізовий режим.