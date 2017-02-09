США ліквідували у Сирії 11 терористів "Аль-Каїди"

Оборонне відомство США заявило, що внаслідок американських повітряних ударів у Сирії цього місяця були знищені 11 бойовиків "Аль-Каїди".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед ліквідованих бойовиків був і ветеран угруповання Хані аль-Масрі, пов’язаний із покійним нині Усамою бін Ладеном та іншими ватажками бойовиків.

Пентагон заявив, що аль-Масрі загинув у результаті удару, завданого 4 лютого біля міста Ідліб. За повідомленням американських військових, аль-Масрі відповідав за створення і діяльність багатьох тренувальних таборів "Аль-Каїди" в Афганістані в 1980-х і 1990-х роках, допоміг заснувати "Єгипетський ісламський джихад". Цей підрозділ у Пентагоні називають першою групою сунітів, яка стала використовувати смертників у своїх терактах.

Десять інших членів "Аль-Каїди" були вбиті 3 лютого в результаті повітряного удару по будівлі, що використовується як місце зустрічі неподалік Ідліба.

Сирійську провінцію Ідліб переважно контролює сирійське відділення "Аль-Каїди" "Фатех аш-Шам".

Нагадаємо, що "ІД" взяла відповідальність за запуск ракет у бік ізраїльського міста.