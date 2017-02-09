Туск підтримав продовження санкцій проти Росії

Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі з Прем’єр-міністром України підтримав необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації, передає прес-служба Кабміну.

“У ході переговорів Прем’єр-міністр отримав підтримку Президента Європейської Ради щодо необхідності продовження санкційної політики стосовно Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Під час зустрічі, за інформацією прес-служби, В.Гройсман привернув увагу співрозмовників до того, що активізація бойових дій на Сході України, а також останні події в Авдіївці ставлять під загрозу цілісний процес врегулювання конфлікту на Донбасі.

“У цьому зв’язку Дональд Туск висловив повну підтримку Україні у процесі мирного врегулювання. Він також високо оцінив “ефективні дії Уряду щодо забезпечення життєдіяльності та відновлення нормального життя міста”, — поінформували в уряді.

Прем’єр-міністр України також наголосив, що “санкції є покаранням, а зняття санкцій — винагорода за відмову від агресії та готовність дотримуватися загальноприйнятих норм міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності незалежних держав і демократичних цінностей”.