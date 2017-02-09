У Києві запустили онлайн-курс підготовки до ЗНО

У столиці відбулася презентація дистанційного онлайн-курсу підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання "Лайфхаки з української мови".

На курс можна записатися вже зараз на онлайн-порталі EdEra, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Для Міністерства освіти і науки України надзвичайно важливо, що цим ресурсом можуть скористатися діти з непідконтрольних територій і Криму, адже вони вже три роки не вчать українську мову і літературу, історію України. Ці предмети необхідні для отримання атестату і продовження навчання вже у системі вищої освіти України", - зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей під час презентації.

Розробники курсу стверджують, що опанування матеріалів займає приблизно 4 години на тиждень. П’ятитижневий курс складається з 16 тем, тестових і відкритих завдань, допоміжних матеріалів і супроводжуючого інтерактивного конспекту на платформі EdEra Books.

Зазначається, що важливим доповненням курсу є виконання творчого завдання з оцінюванням за технологією "peer-to-peer" (студентам курсу надано можливість можливість перевіряти твори одне одного й за системою критеріїв виставляти бали). Ще однією особливістю курсу є "аркуші студента", роздрукувавши які, учні зможуть узагальнити здобуті знання та створити власний міні-конспект усіх тем.

"Цей курс сповнений сучасними методиками для сучасних дітей. Він підходить абсолютно для всіх, ним можуть користуватися навіть вчителі старшої школи, які хочуть подивитися і почерпнути для себе якісь нові способи викладати цей предмет", - зазначила голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи Зоя Литвин.