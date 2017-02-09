У школах нацменшин збільшать кількість годин української

Важливо збільшити кількість годин на вивчення української мови у школах із мовою викладання національних меншин, оскільки від цього залежить забезпечення права дітей на отримання вищої освіти в Україні.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з Посолом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Неделчевом, передає Еспресо.

"Зараз в Україні найбільш демократичне ставлення до навчання мовами нацменшин у Європі. В результаті учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вишів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу", – зазначила Гриневич.

Шкіл із болгарською мовою викладання, за словами Лілії Гриневич, нововведення майже не торкнеться, адже в більшості з них навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, які були затверджені Міністерством на прохання болгарської меншини.

Зокрема, там вже збільшено обсяг та змінено підходи до викладання української мови.