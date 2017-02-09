Кореспондент "Дня": У вінницькому шпиталі 25 поранених АТОвців, 15 з них доставили на цьому тижні

7 лютого санітарний літак «Віта» привіз до Вінниці 15 поранених бійців. Один із захворюванням серцево-судинної системи, троє травмованих, а одинадцять з осколковими і мінно-вибуховими пораненнями різних анатомічних областей тіла (живота, нирок, кінцівок, м’яких тканин). Більшість з них вже прооперували. Нині життю захисників нічого не загрожує, кажуть лікарі. Хлопці почуваються нормально і, навіть, почали жартувати з дівчатами-волонтерами.

«Першу допомогу пораненим бійцям надали ще в мобільних госпіталях і в районних лікарнях. Потім вони були евакуйовані до Харкова, де їхній стан стабілізували, і вже тоді санавіація доставила поранених до Вінниці, – розповідає провідний хірург військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Ігор Марцинковський. – Один військовослужбовець із пораненням черевної порожнини, другий – з пошкодженою стегновою артерією, третій – отримав поранення в нирку і її довелося видалити. Станом на сьогодні всі хлопці з переломами кінцівок прооперовані. Травматологи наклали металеві конструкцій. Їх стан стабільний. Ті, хто отримав вогнепальні поранення, потребують вторинних хірургічних обробок. Тому операції проводимо поетапно».

Переважна більшість бійців, які поступили на лікування до військового шпиталю на цьому тижні, отримали поранення під час боїв на Світлодарській дузі, поблизу Зайцевого та Попасної. Розповідають, що обстріли на передовій не припиняються з грудня минулого року. Але хлопці тримаються і бойові позиції здавати не збираються.

«Бойовити стріляють з усіх калібрів, особливо обстріли потужні вночі і зранку. Використовують і БМП, і противотанкові керовані ракети, і 120-міліметрові міни, – розповідає боєць із позивним «Бабушка». – Ми на «нульовці», так званій, в 200 метрах від ворога, ми їх бачимо – і вони нас. Вони стріляють, а нам не можна. Бої тривають із 18 грудня. «Гаряче»… Я вже збирався у відрядження, бо донька заміж має виходити, а я ще зятя в очі не бачив. Тепер поїду до рідного Херсона вже після лікування, побуду трохи вдома, а звідти знову до своїх, у 54-ту, бо залишати позиції не можна. Це – наша земля!».

Загалом зараз у військовому шпиталі перебуває 35 військовослужбовців із зони АТО, 25 з них поранені, сім із хронічними недугами, а троє з травмами різних видів. 15 бійців, які прибули на цього тижні, родом з Хмельницької, Херсонської, Житомирської, Запорізької та Львівської областей. Вінничан серед них немає.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора