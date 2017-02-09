Україна має всі шанси отримати безвіз найближчим часом, - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що Україна отримає безвізовий режим з Європейським Союзом найближчим часом.

Про це він наголосив під час зустрічі зі секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, повідомляє прес-служба РНБОУ.

"Україна має всі шанси отримати "безвіз" вже найближчим часом", - зазначив він.

При цьому Лінкявічюс зауважив, що "Литва була і залишається вірним другом України. "Ми цінуємо зусилля вашої країни щодо захисту свого європейського вибору, і готові і надалі всіляко допомагати вам на шляху до Європи", - сказав він.

У свою чергу Турчинов поінформував литовського дипломата про "нарощення військового потенціалу РФ на сході України, агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та провокації, зокрема, проти мирного населення". "Кожного дня на територію Донбасу завозять з Росії нову техніку та зброю: САУ, реактивні системи залпового вогню, гаубиці тощо", - сказав він.

Під час зустрічі співрозмовники також обговорили питання активізації українсько-литовської співпраці, зокрема, у військово-технічній сфері.